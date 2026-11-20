ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Belören Beldesi'nde meydana geldi. Bekir G. yönetimindeki 02 CH 198 plakalı traktör ile Yunus D. yönetimindeki 02 AGN 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı