Adıyaman'dan Düzce'ye İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder için Veda Programı Düzenlendi

Adıyaman'dan Düzce'ye atanan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder için veda programı düzenlendi. Polis evinde gerçekleşen programda Ergüder ve eşi Şule Ergüder, emniyet personeliyle vedalaştı. Programda hatıra fotoğrafı çekilirken, Müdür Ergüder polis telsizinden çalışma arkadaşlarına veda ederek kentten ayrıldı.