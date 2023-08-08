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Adıyaman'dan Düzce'ye İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder için Veda Programı Düzenlendi

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Adıyaman'dan Düzce'ye atanan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder için veda programı düzenlendi. Polis evinde gerçekleşen programda Ergüder ve eşi Şule Ergüder, emniyet personeliyle vedalaştı. Programda hatıra fotoğrafı çekilirken, Müdür Ergüder polis telsizinden çalışma arkadaşlarına veda ederek kentten ayrıldı.

Adıyaman'dan Düzce'ye il emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Ergüder için veda programı düzenlendi.

Polis evinde düzenlenen programda Ergüder ve eşi Şule Ergüder, emniyet personeliyle vedalaştı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Ufuk Solmaz'ın, Ergüder'e plaket verdiği programda hatıra fotoğrafı da çekildi.

Programa emniyet personeli ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Müdür Ergüder, polis telsizinden, çalışma arkadaşlarına veda ederek kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

İbrahim Ergüder Adıyaman Düzce Güncel Haberler

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