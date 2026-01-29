Haberler

Adıyaman'da sis etkili oldu

Adıyaman'da sis etkili oldu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü ve trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler, sis farlarını açarak ilerlerken, güvenlik güçleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ve kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü, trafikte aksamalar yaşandı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçe merkezinde, sürücüler sis farlarını açarak ilerledi.

Güvenlik güçleri, sisin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Haberler.com
