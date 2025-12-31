Haberler

Adıyaman'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Adıyaman'da meydana gelen yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler buzlanma nedeniyle zor anlar yaşarken, hava yolu şirketleri bazı uçuşları iptal etti. Meteoroloji, kar yağışının 2 gün süreceğini duyurdu.

ADIYAMAN'da, gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı. Sürücüler, buzlanma nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yapmaya başladı.

THY, AJet ve Pegasus Havayolları, Adıyaman Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçuşları iptal etti. Hava yolu şirketleri, yolculara güncel uçuş bilgilerini resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini 2 gün boyunca sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sürücülerin mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Ayrıca, olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceği belirtildi.

Öte yandan, vatandaşlar ise karlı havanın keyfini çıkardı.

