Haberler

Adıyaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan ve kendinden bir süredir haber alınamayan D.G. adlı erkek, evinde ölü bulundu.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan ve kendinden bir süredir haber alınamayan D.G. adlı erkek, evinde ölü bulundu.

Olay, Cirit Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan D.G.'den haber alamayan yakınları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri tarafından polis gözetiminde kapı açıldı. Eve giren ekipler D.G.'yi yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede D.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından D.G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme