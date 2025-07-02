Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve H.M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel