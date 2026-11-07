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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 42 sentetik hap ele geçirildi

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 42 sentetik hap ele geçirildi
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Adıyaman'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 42 sentetik hap, bir miktar sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi.

ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı baskınlarda 42 sentetik hap, bir miktar sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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