Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 177 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram esrar ele geçirdi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.