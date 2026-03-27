Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, –ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 500 gram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 adet av tüfeği ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

