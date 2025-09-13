Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 544 Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A. ve K.A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
