Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği A.E.D, D.N.V. ve İ.N.Ç'yi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde ve A.E.D'nin adresinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.