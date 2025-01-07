Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği A.E.D, D.N.V. ve İ.N.Ç'yi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde ve A.E.D'nin adresinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
img

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
img

Eleştirilerin hedefindeydi! Kerem için olay yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi: Türkler meydan okuyor
Herkesi şaşırtan transfer duyurusu: Başka futbolcuyu imza attırıp Uğurcan Çakır'ı kullandılar

Başka futbolcuya imza attırıp Uğurcan'ı kullandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Son Dakika Haberleri

Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı? TRT Spor canlı izle! SPORTING LIZBON PORTO maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.