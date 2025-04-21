Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram toz esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.