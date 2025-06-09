Adıyaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1 Gözaltı
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Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda 132 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, M.Ö. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan aramada 132 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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