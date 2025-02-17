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Adıyaman'da Ücretsiz Mobil Kanser Taramaları Başladı

Adıyaman'da Ücretsiz Mobil Kanser Taramaları Başladı
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Gölbaşı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracıyla, 40 ila 69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taramaları gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mobil kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 3 Şubat tarihinden itibaren 3 ay boyunca mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı hizmet verecek.

Bu kapsamda, 40 ila 69 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taramaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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