Adıyaman'da Ücretsiz Mobil Kanser Taramaları Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mobil kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 3 Şubat tarihinden itibaren 3 ay boyunca mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı hizmet verecek.

Bu kapsamda, 40 ila 69 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taramaları gerçekleştirilecek.