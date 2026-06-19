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Adıyaman'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Kahta-Samsat kara yolu Dut köyü yakınlarında N.K. idaresindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.A. ağır yaralandı, araçta yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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