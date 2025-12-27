Haberler

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sıddık Eraslan hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilinin çarpışması sonucu Sıddık Eraslan (45) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Sıddık Eraslan'ın yönetimindeki 65 ND 169 otomobil ile Ebubekir T.'nin kontrolündeki 27 AFK 194 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Eraslan ve Ebubekir T. ile araçta yolcu konumundaki Serpil E., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sıddık Eraslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
