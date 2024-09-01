Her şey çocukların gözleri önünde oldu! Eşini öldürdükten sonra intihar etti

Adıyaman'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Bahçelievler Mahallesi'nde Ekrem D. ile eşi Merve D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ekrem D, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşine ateş edip aynı silahla kendini vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.