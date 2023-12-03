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Adıyaman'da Tabanca Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran 12 yaşındaki Sercan Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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