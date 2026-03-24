Adıyaman'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanların tespiti ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birisine trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık