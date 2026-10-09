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Adıyaman'da ses ihbarı üzerine harekete geçen ekipler binada kimseyi bulamadı

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Adıyaman'da ses ihbarı üzerine harekete geçen ekipler binada kimseyi bulamadı
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Adıyaman'ın Hoca Ömer Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı 3 katlı binadan ses geldiği ihbarı üzerine polis ve AFAD sevk edildi. AFAD incelemesinde içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı; bölgede önlem sürüyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı binadan 'ses geliyor' diye yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Olay, öğleden sonra Hoca Ömer Mahallesinde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasarlı olarak mahkeme sonucunu bekleyen 3 katlı binadan ses geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri ise binada incelemede bulundu. Binanın etrafı şeritle kapatılırken, içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Olası bir tehlikeye karşı bölgede önlem devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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