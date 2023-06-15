Adıyaman'da şehit Uzman Çavuş Mehmet Orhan için jandarma güvenlik noktası açıldı

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında bulunan jandarma güvenlik noktasına, Suriye'de şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Orhan'ın adı verildi. Ayrıca, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koçali Köyü girişinde bulunan su akarını çeşmeye dönüştürerek ismini verdiği Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Cevher'in adının verildiği çeşmenin de açılışı yapıldı.

Adıyaman'ın Koçali Jandarma Güvenlik Noktasına Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Orhan'ın adı verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında bulunan jandarma güvenlik noktasına, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Orhan'ın adının verilmesi kararlaştırıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakırcı, Albay Zafer Yener, Yarbay Talip Kurt ve şehidin yakınları tarafından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Orhan Jandarma Güvenlik Noktasının açılışı yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakırcı, Albay Zafer Yener ve Yarbay Talip Kurt, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da, kaldığı evin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Cevher'in adının verildiği çeşmenin de açılışı yapıldı.

Koçali Köyü girişinde bulunan su akarını çeşmeye dönüştüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, ismini verdiği Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Cevher'in 2019-2022 yılları arasında Koçali Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi. - ADIYAMAN