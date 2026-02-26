Haberler

Kayınpederinden devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor

Kayınpederinden devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da belediye personeli Ayhan Yılmaz, kayınpederinden devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor. Her ramazan iftar saatine 10 dakika kala Adıyaman Kalesi'nden ses bombasıyla top atışı yapıyor.

ADIYAMAN'da belediye personeli Ayhan Yılmaz (49), hayatını kaybeden kayınpederi Mehmet Kılınç'tan devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor.

Ayhan Yılmaz, ramazan ayı boyunca iftar saatine 10 dakika kala Adıyaman Kalesi'ne çıkıp, modern teknolojiyle hazırlanan ses bombalarını kullanarak top atışı gerçekleştiriyor. Yılmaz, bu geleneği sadece ramazan ayında değil, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi törenlerde de top ve havai fişek atışı olarak sürdürüyor.

'KİMİ EZANI BEKLİYOR, KİMİ TOPU BEKLİYOR'

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personeli Ayhan Yılmaz, "Bu akşam da iftar topumuzu attık. Hem ramazan topu hem de 30 Ağustos, 29 Ekim, resmi törenlerde, resmi bayramlarda Adıyaman Kalesi'nden ramazan topları ile havai fişekleri ateşliyorum. Tam iftar saatine 10 dakika kala kaleye geliyorum. Eskiden topla atıyorduk, gerçek top ile ses bombası şu anda nanoteknoloji geliyor. Sıkıştırılmış top, pres dediğimiz, gerçek topun aynısı ama nanoteknoloji hali içerik ve gramaj olarak aynı makineden atmıyoruz, geri dönüşümlü presten atıyoruz. Kimi ezanı bekliyor, kimi topu bekliyor, topçu hayranlarımız var. Özellikle 'Çocuklar baba top atmadı' diyor" diye konuştu.

'YAŞLI, GENÇ, ÇOCUKLAR, KADINLARIMIZ GELİP İZLİYORLAR'

Top atışı öncesinde kendisini izlemeye gelenlerin olduğunu da aktaran Ayhan Yılmaz, "Geleneklerden kalan ramazan topumuz. Belediyemizden Allah razı olsun bir hizmettir. Adıyaman Kalesi yüksek bir nokta olduğu için herhangi bir imha anında tehlike arz etmemesi için buradan atıyoruz. Yaşlı, genç, çocuklar, kadınlarımız gelip izliyorlar. Kışa geldiği için şu anda kimse yok ama yaz aylarında burası tıklım tıklım doluyor. Hem iftarlarını açıyorlar hem de piknik havasında geçiyor. 25 senedir bu işi yapıyorum, daha öncesinde de vefat eden kayınbabam Mehmet Kılınç itfaiyeciydi, o atıyordu. Türkiye'de bu bir örnek oldu. Kayınbabadan damadına geçen bir meslek oldu. O da bana nasip oldu. Ben devam ettiriyorum, benden sonraki nesiller devam eder mi etmez mi; bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım