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Adıyaman'da prematüre doğan çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Adıyaman'da prematüre doğan çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi
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Adıyaman'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katıldığı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte prematüre doğan çocukların bakım ve gelişim süreçleri ele alındı.

Adıyaman'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, erken doğumla dünyaya gelen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte prematüre bebeklerin bakım süreçleri, gelişimleri, sağlık kontrolleri ve erken doğum sonrasında ailelerin karşılaştığı süreçler ele alındı.

Programın açılışında konuşan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Akar, prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadelesinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine değinerek, bu alanda görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Prematüre doğan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, erken doğum konusunda farkındalığın artırılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve prematüre bebeklerin gelişim süreçlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin pasta kesildi. Aileler ve çocuklar etkinlikte bir araya gelerek Dünya Prematüre Günü'nü kutladı.

Etkinlik, katılımcıların birlikte geçirdiği programın ardından sona erdi.

Etkinliğe Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Tepe ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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