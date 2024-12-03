Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde araçtan örgüte ait müzikleri yüksek sesle dinlediği tespit edilen H.B. S.C. ve E.C'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.