Adıyaman'da PKK operasyonunda DBP İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı
Adıyaman'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Z.M'yi adliyeye sevk etti.
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.