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Adıyaman'da parmağı demir boruya sıkışan çocuk, 30 dakikalık müdahaleyle kurtarıldı

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Adıyaman'da parmağı demir boruya sıkışan çocuk, 30 dakikalık müdahaleyle kurtarıldı
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oyun oynarken parmağını demir boruya sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuk, kendisine yardımcı olan Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

ADIYAMAN'da parmağını demir boruya sıkıştıran Berfin S. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.??

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Berfin S. oyun oynadığı sırada parmağını demir boruya sıkıştırdı. Durumu fark eden yakınları, yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 30 dakika süren müdahalenin ardından boruyu çocuğun parmağından çıkardı. Berfin S., kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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