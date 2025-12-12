Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü M.N.A. ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.N.A. idaresindeki 02 DC 222 plakalı otomobil, Kozluca virajında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.