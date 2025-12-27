Haberler

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişinin olduğu bildirildi.

Ebubekir T. idaresindeki 27 AFK 194 plakalı otomobil, Gölbaşı- Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında Sıddık E'nin kullandığı 65 ND 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile bir araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sıddık E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberler.com
