Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda M.A. idaresindeki 02 KR 357 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.