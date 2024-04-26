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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda M.A. idaresindeki 02 KR 357 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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