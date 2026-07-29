Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Dün, merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin gece boyu müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer birimlerin desteğiyle yangın bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA