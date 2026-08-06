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Adıyaman Gerger'de Orman Yangını

Adıyaman Gerger'de Orman Yangını
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Çobanpınar ve Kütüklü köyleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler 112'ye haber verdi. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, helikopterle havadan ve ekiplerle karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çabalar devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde orman yangını yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gerger ilçesi Çobanpınar köyü ile Kütüklü köyü arasında bulunan ormanda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler karadan müdahale ederken, helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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