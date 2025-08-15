Adıyaman'da Orman Yangını: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Adıyaman'da Orman Yangını: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen orman yangını, 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, 150 dönümlük orman alanına zarar verdi. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çıkan, 5 saatlik müdahale ile söndürülen orman yangınında 150 dönüm alan zarar gördü.

Yukarı Sarhan Mahallesi'nde bulunan ormanda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
