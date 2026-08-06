Besni'de okul çatısında yangın paniği

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Levzin Mahallesi'ndeki bir ilkokulun çatısında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın söndürüldü. Okulda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı