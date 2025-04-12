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Adıyaman'da Nisan Ayında Kar Yağışı Şaşkınlık Yarattı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçeleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçeleri beyaza büründü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinde gece başlayan kar beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı' kod ile uyarı yaptığı iller arasında yer alan Adıyaman'da Gölbaşı ve Besni ilçesine lafa lapa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Nisan Ayı'nda hava sıcaklığının düşmesi ve ardından karın yağması vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırdığını ve yazı bekler iken kışı yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - Güncel
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