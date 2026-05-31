Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Can Karadana (18) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Emrah Can Karadana'nın virajda kontrolünü yitirdiği 46 ANB 112 plakalı motosiklet, bariyerlere çarpıp, savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karadana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yapılan incelemenin ardından Emrah Can Karadana'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Karadana'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Cami'nde cenaze namazı kılınan Karadana, dualarla toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
