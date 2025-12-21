Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel