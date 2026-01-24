Haberler

Adıyaman'da kapısına gelen tilkiyi besledi

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulamayan bir tilki, Mahmut Avcı'nın kapısına gelerek eliyle beslenmeyi bekledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN –ADIYAMAN'da yaşayan Mahmut Avcı, kar yağışı sonrası kapısına gelen tilkiyi eliyle besledi.

Adıyaman'da kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı.

Merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan Mahmut Avcı, gece geç saatlerde evinin kapısına gelen bir tilkiyi eliyle besledi. O anlar, Avcı'nın yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

