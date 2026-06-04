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Adıyaman'ın Kızılcapınar köyü leyleklerin uğrak noktası oldu

Adıyaman'ın Kızılcapınar köyü leyleklerin uğrak noktası oldu
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Atatürk Barajı kıyısındaki Kızılcapınar köyü, her yıl göç döneminde leyleklerin uğrak noktası oluyor. Elektrik direklerine yuva yapan leylekler, barajdan avladıkları balıklarla beslenirken köy sakinleri de yuvaları koruyarak kuşların güvenliğini sağlıyor.

Atatürk Barajı kıyısındaki Adıyaman'ın Kızılcapınar köyü, her yıl göç döneminde leyleklerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Merkeze bağlı köydeki elektrik direklerine yuva yapan leylekler, ilkbahar aylarında bölgeye gelerek burada yavruluyor.

Atatürk Barajı'ndan avladıkları balıklarla beslenen leylekler, sonbaharın gelmesiyle göç yolculuğuna çıkıyor.

Köy sakinleri ise yıllardır leylek yuvalarını koruyarak kuşların güvenli şekilde yaşamlarını sürdürmesine katkı sağlıyor.

Köy yakınlarında piknik yapan Zeynal Karasu, leylek yuvalarının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

Köy sakinlerinden Nevzat Polat da leyleklerin Atatürk Barajı'na yakın olması nedeniyle bölgeyi tercih ettiğini ifade ederek, köylülerin de kuşları koruduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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