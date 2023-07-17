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Adıyaman'da kaybolan genç adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 ay önce kaybolan Sait Sağır'ın cesedi, elleri arkadan bağlı şekilde ağaca asılı halde bulundu. Sağır'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır'ın (27), elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

Besni Güncel Haberler

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