Adıyaman'da kaybolan genç adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır'ın (27), elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bulundu. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan Besni Güncel Haberler