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Adıyaman'da Kaybolan 16 Büyükbaş Hayvan Dron Yardımıyla Bulundu

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 büyükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda B.G. ile H.S'ye ait büyükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 4 kilometre uzağında tespit etti. Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 büyükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda B.G. ile H.S'ye ait büyükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 4 kilometre uzağında tespit etti.

Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çelikhan Adıyaman Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

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