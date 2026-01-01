Haberler

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Adıyaman'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, valilik tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verilmesine karar verdi. Ayrıca, belirli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
