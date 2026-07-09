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Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri çıkardı
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Adıyaman'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADIYAMAN'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında ismi öğrenilemeyen ve su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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