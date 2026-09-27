Adıyaman'da inşaatta çalışan 63 yaşındaki bekçi, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Adıyaman'da inşaatta çalışan 63 yaşındaki bekçi, merdiven boşluğuna düşerek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde dün akşam inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerince çıkarılan H.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ADIYAMAN'da inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan H.T., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan H.T., sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.T. tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı