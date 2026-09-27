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Adıyaman'da inşaatta çalışan 63 yaşındaki bekçi, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

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Adıyaman'da inşaatta çalışan 63 yaşındaki bekçi, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
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Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde dün akşam inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerince çıkarılan H.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ADIYAMAN'da inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan H.T., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan H.T., sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.T. tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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