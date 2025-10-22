Haberler

Adıyaman'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti. İkinci kaza ise Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışmasıyla meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

F.Y. (27) idaresindeki 06 CMT 221 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şanlıurfa yol ayrımında, B.K. yönetimindeki 01 DEV 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu konumundaki A.G. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahta ilçesinde ise otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 42 ANF 120 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde H.T. idaresindeki 01 L 8030 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
500

