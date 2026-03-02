Haberler

Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda farklı tarihlerde iş yerlerinden malzeme çalan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda A.B, M.Y, S.Ç ve M.S'ye çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var