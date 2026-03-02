Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda farklı tarihlerde iş yerlerinden malzeme çalan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda A.B, M.Y, S.Ç ve M.S'ye çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi