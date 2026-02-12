Haberler

Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaat malzemelerinin çalınmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda şüphelilerin eşkallerini belirleyerek K.K. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir inşattan inşaat malzemelerinin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkali belirlendi.

Gözaltına alınan K.K. ile M.G, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
