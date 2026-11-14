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Adıyaman'da esnaf lokantasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Adıyaman'da esnaf lokantasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Adıyaman'da Eskişehir Pazarı'ndaki bir esnaf lokantasında akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'da akşam saatlerinde bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün akşam saatlerinde Eskişehir Pazarı'ndaki bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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