Adıyaman'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

ADIYAMAN'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın ilimiz genelinde yoğun kar yağışı beklenmekte ve buzlanma riski bulunmaktadır. İlimiz genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.