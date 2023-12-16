Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Operasyonda şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaşanan bazı hırsızlık olayları kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda hırsızlık yaptığı iddia edilen C.U'yu adresine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Zanlının adresinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 bilgisayar, 1 tablet, 500 sigara, 15 sucuk ve motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.