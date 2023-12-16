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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

16 Aralık 2023 14:28 Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Operasyonda şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ele geçirildi.