Adıyaman'da Dini Nikahlı Eşini Yaralayıp İntihar Eden Adamın Olayı

Adıyaman'da bir kişi, dini nikahlı eşini yaraladığı tabancayla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.